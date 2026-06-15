Matera, campagna “DifferenziAmo”: sacchi aperti in piazza e analisi merceologiche pubbliche per differenziare meglio

Sacchi aperti in piazza, rifiuti analizzati dal vivo e spiegazioni pratiche per aiutare i cittadini a differenziare meglio. È questo il cuore delle nuove azioni della campagna “DifferenziAmo – Chi Ama fa la differenza”, che a fine giugno porterà in diversi quartieri della città tre analisi merceologiche pubbliche animate, iniziative aperte alla cittadinanza pensate per mostrare concretamente cosa finisce nei sacchi della raccolta e quali errori compromettono ancora la qualità della differenziata.

La campagna è promossa da COSP Tecno Service e CNS – Consorzio Nazionale Servizi, in collaborazione con E.R.I.C.A. Soc. Coop., con il supporto del Comune di Matera e dell’EGRIB – Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche della Basilicata.

Gli appuntamenti si terranno:

Venerdì 19 giugno , dalle 9 alle 12, nell’area parcheggio di via Adriano Olivetti 59 , di fronte al Panificio Del Palo;

, dalle 9 alle 12, nell’area parcheggio di , di fronte al Panificio Del Palo; Sabato 20 giugno , dalle 9 alle 12, all’angolo tra via Granulari e via dell’Agricoltura , di fronte al Centro Sportivo Facchetti Matera, in occasione del mercato rionale;

, dalle 9 alle 12, all’angolo tra , di fronte al Centro Sportivo Facchetti Matera, in occasione del mercato rionale; Sabato 27 giugno, dalle 9 alle 12, in piazza Vittorio Veneto, presso il Monumento ai Caduti.

Durante gli eventi, un animatore territoriale specializzato aprirà uno o più sacchi di rifiuti – provenienti sia dall’indifferenziato sia dalle raccolte differenziate – effettuando una vera e propria analisi merceologica pubblica dal vivo. I materiali trovati verranno illustrati ai presenti, spiegandone la corretta destinazione e mettendo in evidenza eventuali impurità o rifiuti ancora valorizzabili erroneamente conferiti nel secco residuo.

Al termine dell’analisi verranno mostrati anche i quantitativi di materiali recuperabili o le impurità presenti nei vari flussi di raccolta, per evidenziare in maniera concreta quanto la qualità della differenziata possa incidere sull’ambiente, sull’efficienza del servizio e sui costi di gestione dei rifiuti.

L’obiettivo dell’iniziativa è duplice: da un lato sensibilizzare i cittadini sull’importanza di una raccolta differenziata di qualità, dall’altro favorire una maggiore consapevolezza sull’impatto che i comportamenti quotidiani possono avere sull’intero sistema di gestione dei rifiuti.

Le analisi merceologiche pubbliche rappresentano infatti uno strumento diretto, trasparente e partecipativo per trasformare dati e percentuali in esempi concreti, facilmente comprensibili da tutti. Un piccolo errore nel conferimento può compromettere il recupero di intere quantità di materiale, mentre una corretta separazione dei rifiuti permette di ridurre sprechi, aumentare il riciclo e contenere i costi ambientali ed economici per la collettività.

Con questa nuova iniziativa, la campagna “DifferenziAmo – Chi Ama fa la differenza” continua a promuovere una cultura della sostenibilità basata su partecipazione, responsabilità e attenzione quotidiana, coinvolgendo attivamente la comunità nella costruzione di una Matera sempre più pulita, consapevole e circolare.