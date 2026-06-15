Matera ospita la partenza della quarta tappa del Giro Next Gen: sfilata dai Sassi e via ufficiale dal km 0

Matera si prepara ad accogliere la carovana rosa del Giro d’Italia Next Gen 2026, ospitando il prossimo 17 giugno la partenza della quarta tappa, “Matera-Corato”, in un appuntamento che unirà la passione per il ciclismo alla bellezza del patrimonio cittadino.

La città dei Sassi sarà protagonista di una giornata di grande sport e di forte visibilità nazionale e internazionale, grazie alla copertura televisiva e mediatica garantita dalla manifestazione organizzata da RCS Sport. Un’occasione importante per raccontare Matera attraverso le immagini dei suoi luoghi più iconici, promuovendone l’identità culturale, paesaggistica e turistica.

La sfilata cittadina dei corridori prenderà il via da Piazza San Pietro Caveoso e attraverserà alcune delle strade più suggestive del centro abitato prima del via ufficiale della corsa dal chilometro zero sulla Strada Provinciale 6 Matera-Gravina.

Per consentire il regolare svolgimento dell’evento e garantire la sicurezza di atleti, operatori e cittadini, la Polizia Locale ha predisposto specifiche ordinanze che disciplinano la viabilità, la sosta e l’accesso alle aree interessate dal passaggio della corsa e dall’allestimento delle strutture organizzative.

Le misure prevedono, tra l’altro, divieti temporanei di sosta e di transito lungo il percorso cittadino della manifestazione e nelle aree dedicate alla carovana del Giro, già a partire dal giorno precedente l’evento, al fine di consentire l’installazione delle strutture tecniche e dei mezzi per le trasmissioni televisive.

Contestualmente, sono stati adottati ulteriori provvedimenti organizzativi relativi alla mobilità urbana e alla gestione delle aree di fermata degli autobus turistici ed extraurbani, con l’obiettivo di garantire la massima fluidità della circolazione e la sicurezza dei cittadini e dei visitatori.

“Matera è una città per i giovani.

Il Giro d’Italia under 23 vede gareggiare i campioni del futuro – dichiara il Sindaco Antonio Nicoletti –. Il ciclismo è uno straordinario strumento di promozione territoriale e di racconto delle comunità.

La partenza della quarta tappa rappresenta per Matera una vetrina che consentirà di mostrare agli appassionati delle due ruote la bellezza dei nostri Sassi, il fascino del nostro patrimonio storico e la capacità della città di ospitare eventi di rilievo nazionale.

Ringraziamo RCS Sport, la Polizia Locale, le forze dell’ordine, i volontari e gli uffici comunali coinvolti nell’organizzazione. L’invito che rivolgo ai cittadini e visitatori è di vivere questa giornata di festa nel rispetto delle disposizioni previste, contribuendo a rendere l’evento un successo per tutti”.

L’Amministrazione Comunale invita la cittadinanza a prendere visione delle ordinanze emanate dalla Polizia Locale e a programmare gli spostamenti tenendo conto delle temporanee modifiche alla viabilità.

“La collaborazione di tutti sarà fondamentale per garantire il corretto svolgimento della manifestazione e offrire agli atleti, agli organizzatori e agli ospiti il migliore benvenuto possibile – ha affermato l’assessore alla Mobilità Daniele Fragasso -.

Matera è pronta a vivere una nuova pagina di sport, passione e promozione territoriale, confermando la propria vocazione ad essere palcoscenico di grandi eventi capaci di valorizzare la città e rafforzarne l’immagine nel panorama nazionale e internazionale”.