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Pisticci, Bernalda, Montalbano Jonico, Policoro, Rotondella e Nova Siri insieme per un un Patto di sicurezza urbana. Queste le ultime notizie

27 Aprile 2026

Un tavolo tecnico coordinato dalla Prefettura di Matera, con il coinvolgimento dei sindaci dei Comuni dell’area jonico‑metapontina Pisticci, Bernalda, Montalbano Jonico, Policoro, Rotondella e Nova Siri, per definire un Patto per la sicurezza urbana e integrata.

È uno dei punti centrali all’ordine del giorno della prossima riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocata dal prefetto di Matera, Maria Carolina Ippolito, per il 30 Aprile.

L’obiettivo è analizzare in modo approfondito la situazione dell’ordine pubblico nel territorio jonico e programmare interventi mirati, calibrati sulle specificità di ciascun Comune.

Come evidenziato in una nota dell’Ufficio Territoriale del Governo, il percorso punta a rafforzare gli strumenti di prevenzione, contrastare fenomeni di degrado, sostenere iniziative sociali e promuovere condizioni di crescita culturale e comunitaria.

Un insieme di azioni finalizzate a consolidare i valori di sicurezza e legalità, considerati elementi indispensabili per favorire uno sviluppo economico stabile in un’area a forte vocazione turistica.

Nel corso della riunione sarà inoltre firmato dal presidente della Provincia di Matera e dal Questore il Protocollo tecnico‑operativo che disciplina la trasmissione telematica al Sistema di Controllo Nazionale Targhe e Transiti dei dati raccolti dalle telecamere installate dall’ente provinciale lungo l’intero tratto di competenza.