A Policoro e Metaponto torna #domenicalmuseo: l’ingresso è gratuito! I dettagli

Il 3 maggio 2026 si rinnova l’appuntamento con #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali.
Di seguito l’elenco (e i rispettivi orari di apertura) dei musei lucani afferenti alla Direzione Regionale Musei nazionali della Basilicata che aderiscono all’iniziativa:
GRUMENTO
Museo Archeologico | 08:30 – 19:30
Parco Archeologico | 09:00 – 12:30 e 15:00 – 18:30
Senza differimento della chiusura
METAPONTO
Parco Area Urbana e Tavole Palatine | 8:30 – 19:30 (ultimo ingresso 19:00)
Museo Archeologico chiuso per ristrutturazione
MURO LUCANO
Museo Archeologico chiuso per ristrutturazione
POLICORO
Museo Archeologico | 09:00 – 20:00 (ultimo ingresso alle 19:15)
Parco Archeologico | 09:00 – 19:00 (biglietteria chiusura alle 18:30)
POTENZA
Museo Archeologico | 09:00 – 20:00