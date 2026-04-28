I ragazzi della struttura R.E.M.S. di Pisticci, donano al reparto di Pediatria del Madonna Delle Grazie i manufatti “WILK”, realizzati da loro interamente a mano. Bravissimi

La R.E.M.S. (Residenza per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza) di Pisticci, ha donato questa mattina al reparto di Pediatria dell’Ospedale Madonna Delle Grazie di Matera i manufatti “WILK”, realizzati interamente a mano dai ragazzi della struttura.
Un gesto semplice ma ricco di significato, che unisce creatività e inclusione sociale: ogni manufatto racconta una storia di rinascita e offre, tramite QR code, la possibilità di accedere a un contenuto video dedicato.
Dal 2015, i percorsi riabilitativi della R.E.M.S. trasformano fragilità in nuove opportunità, accompagnando ogni persona verso un futuro di reinserimento e dignità.
Questi oggetti rappresentano molto più di un dono: sono simboli concreti di impegno, crescita e speranza.
La Direzione Strategica dell’ASM porge un sentito grazie al personale sanitario della Pediatria e a questi “artigiani della rinascita”, che ogni giorno costruiscono percorsi di vita e possibilità.
Con piccoli gesti, si accendono grandi sorrisi.