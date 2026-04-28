I ragazzi della struttura R.E.M.S. di Pisticci, donano al reparto di Pediatria del Madonna Delle Grazie i manufatti “WILK”, realizzati da loro interamente a mano. Bravissimi

Si è concluso con esito positivo l’Educational Tour che ha portato a Pisticci buyer provenienti da 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗶 𝗨𝗻𝗶𝘁𝗶, 𝗥𝗲𝗴𝗻𝗼 𝗨𝗻𝗶𝘁𝗼 e altri Paesi europei, interessati…