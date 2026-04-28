Matera, Vertenza Natuzzi: il Presidente della Provincia al presidio dei lavoratori. L’appello

Questa mattina il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, ha fatto visita al presidio dei lavoratori Natuzzi per esprimere vicinanza e solidarietà alle maestranze, preoccupate per le recenti comunicazioni aziendali su cessioni, vendite di stabilimenti e possibili delocalizzazioni.
Ha dichiarato il Presidente:
“Le preoccupazioni dei sindacati delineano uno scenario che rischia di colpire duramente famiglie e territorio. Nessuno può restare indifferente.
La Provincia ribadisce la necessità di un fronte istituzionale comune per tutelare diritti, competenze e occupazione, sostenendo il percorso di mobilitazione e promuovendo iniziative nei Comuni interessati”.
Mancini ha infine rivolto un appello a Ministero, Regioni e parti coinvolte affinché:
“attraverso il dialogo, si costruiscano soluzioni condivise e sostenibili, capaci di garantire continuità produttiva e futuro al territorio”.