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Matera, Vertenza Natuzzi: il Presidente della Provincia al presidio dei lavoratori. L’appello

28 Aprile 2026

Questa mattina il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, ha fatto visita al presidio dei lavoratori Natuzzi per esprimere vicinanza e solidarietà alle maestranze, preoccupate per le recenti comunicazioni aziendali su cessioni, vendite di stabilimenti e possibili delocalizzazioni.

Ha dichiarato il Presidente:

“Le preoccupazioni dei sindacati delineano uno scenario che rischia di colpire duramente famiglie e territorio. Nessuno può restare indifferente.

La Provincia ribadisce la necessità di un fronte istituzionale comune per tutelare diritti, competenze e occupazione, sostenendo il percorso di mobilitazione e promuovendo iniziative nei Comuni interessati”.

Mancini ha infine rivolto un appello a Ministero, Regioni e parti coinvolte affinché:

“attraverso il dialogo, si costruiscano soluzioni condivise e sostenibili, capaci di garantire continuità produttiva e futuro al territorio”.