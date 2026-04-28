Pisticci si apre ai mercati internazionali. I dettagli

Si è concluso con esito positivo l’Educational Tour che ha portato a Pisticci buyer provenienti da 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗶 𝗨𝗻𝗶𝘁𝗶, 𝗥𝗲𝗴𝗻𝗼 𝗨𝗻𝗶𝘁𝗼 e altri Paesi europei, interessati a conoscere da vicino il territorio e le sue potenzialità turistiche.

Dalla 𝗠𝗮𝘀𝘀𝗲𝗿𝗶𝗮 𝗠𝗮𝗰𝗰𝗵𝗶𝗮 al centro storico, tra 𝗧𝗲𝗿𝗿𝗮𝘃𝗲𝗰𝗰𝗵𝗶𝗮 e 𝗗𝗶𝗿𝘂𝗽𝗼, fino ai paesaggi dei 𝗖𝗮𝗹𝗮𝗻𝗰𝗵𝗶, il percorso ha attraversato luoghi, identità e tradizioni.

L’itinerario è poi continuato nella campagna pisticcese, presso 𝗠𝗮𝘀𝘀𝗲𝗿𝗶𝗮 𝗧𝗼𝗿𝗿𝗲 𝗙𝗶𝗼𝗿𝗲, e lungo la costa del 𝗣𝗼𝗿𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗴𝗹𝗶 𝗔𝗿𝗴𝗼𝗻𝗮𝘂𝘁𝗶.

Spazio anche alle eccellenze locali, con tappe a “𝗜𝗹 𝗙𝗶𝗹𝗮𝗿𝗼” del Castello di San Basilio e nelle realtà del gusto, tra cui 𝗘𝗺𝗔𝗻𝘁𝗼̀ e “𝗣𝗮𝘀𝘁𝗶𝗰𝗰𝗶” a Marconia.

Al 𝗠𝘂𝘀𝗲𝗼 𝗘𝘀𝘀𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗟𝘂𝗰𝗮𝗻𝗼 si è svolto il workshop tecnico, durante il quale sono state condivise le linee di sviluppo della destinazione e i dati di crescita, con un incremento del 𝟵𝟭% delle presenze straniere.

𝗣𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗰𝗶 𝗴𝘂𝗮𝗿𝗱𝗮 𝗮𝗹 𝗳𝘂𝘁𝘂𝗿𝗼, rafforzando la presenza sui mercati internazionali e lavorando per una migliore connessione tra le diverse aree del territorio.

Al termine del tour, i buyer hanno confermato la volontà di inserire 𝗣𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗰𝗶 𝗠𝗮𝗿𝗲 nelle proprie proposte commerciali, riconoscendola come una nuova destinazione del Sud Italia.