Irsina coordina il rilancio del Medio Basento: pronti oltre 25 milioni di euro per il territorio. L’accordo

Si è svolto nella giornata di ieri, presso lo scalo ferroviario di Garaguso–Grassano–Tricarico, l’incontro tra tutti i Sindaci dell’Area Interna Medio Basento che ha portato alla sottoscrizione dell’Accordo di Programma per l’attuazione della Strategia Territoriale Integrata.

Il Comune di Irsina, in qualità di Comune capofila, esprime grande soddisfazione per un traguardo di straordinaria rilevanza istituzionale, sancito dalla firma dell’accordo da parte del Sindaco Giuseppe Candela.

La Strategia Territoriale dell’Area Interna “Medio Basento” è stata approvata dalla Regione Basilicata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 127 del 2 aprile 2026, rendendo questo territorio il primo in Basilicata a completare l’iter e a giungere alla sottoscrizione dell’Accordo di Programma.

Dichiara il Sindaco, Giuseppe Candela:

“Essere i primi rappresenta per noi un motivo di orgoglio, ma anche una grande responsabilità.

Questo risultato premia il lavoro sinergico e la capacità di programmazione di un intero territorio che ha saputo fare squadra, costruendo una visione condivisa di sviluppo”.

Il percorso ha visto protagonisti i Comuni di Irsina, Calciano, Ferrandina, Garaguso, Grassano, Pomarico, Salandra e Tricarico, uniti in un’azione coordinata per affrontare le sfide delle aree interne e cogliere le opportunità offerte dalla programmazione europea.

La Strategia si inserisce nell’ambito del Programma Regionale FESR FSE+ 2021–2027, Priorità 11 “Basilicata Sistemi Territoriali”, con l’obiettivo di promuovere uno sviluppo integrato sotto il profilo sociale, economico e ambientale, valorizzando il patrimonio culturale e naturale, sostenendo il turismo e rafforzando i servizi essenziali.

Per l’Area Interna Medio Basento è prevista una dotazione finanziaria complessiva di 11.910.520,13 euro, che si aggiunge agli oltre 9 milioni di euro già destinati alla viabilità e ai 4 milioni di fondi CIPESS, per un totale di oltre 25 milioni di euro.

Risorse strategiche che consentiranno di realizzare interventi concreti per migliorare la qualità della vita dei cittadini, potenziare la mobilità, sostenere lo sviluppo economico e rafforzare i servizi sul territorio.

Prosegue Candela:

“Questo traguardo dimostra che quando i territori collaborano con responsabilità e spirito istituzionale, i risultati arrivano.

La Strategia del Medio Basento non è solo un piano di investimenti, ma un vero progetto di futuro.

I piccoli comuni possono e devono essere protagonisti di una nuova stagione di crescita, innovazione e coesione.

Essere i primi significa aprire una strada e assumersi l’impegno di dimostrare che le Aree Interne possono diventare un modello di sviluppo efficace e sostenibile”.

Il Sindaco Candela ha infine rivolto un ringraziamento alla Regione Basilicata, ai Sindaci dei Comuni partner, agli uffici comunali e a tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questo importante risultato.