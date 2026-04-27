Matera, addio al maestro Festa: “Ha custodito e tramandato l’arte dei cucù”. Il messaggio di cordoglio

CNA Matera esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Nicolino, maestro ceramista e figura fondamentale per la tutela e la valorizzazione della tradizione dei cuccù, simbolo identitario della città di Matera.

Nicolino è stato il primo a credere con determinazione nella necessità di mantenere viva questa antica espressione dell’artigianato locale, in anni in cui il rischio di dispersione della tradizione era concreto.

Con passione, competenza e visione, ha custodito e tramandato l’arte dei cuccù, contribuendo in modo decisivo a renderli uno degli emblemi più riconoscibili della cultura materana.

Grazie al suo impegno, oggi molti giovani ceramisti possono reinterpretare e utilizzare il cuccù nelle loro creazioni, mantenendo saldo il legame con la tradizione ma aprendolo a linguaggi contemporanei.

Il suo lavoro ha rappresentato un ponte tra passato e futuro, tra memoria e innovazione.

La comunità artigiana perde un punto di riferimento, un maestro generoso e un uomo che ha dedicato la propria vita alla valorizzazione dell’identità culturale del territorio.

CNA Matera si stringe con affetto alla famiglia Festa, in particolare alla figlia Maria Bruna, maestra ceramista, socia e membro del direttivo CNA Matera, alla quale rivolge la propria vicinanza e il più sentito abbraccio in questo momento di profondo dolore, certa che il suo insegnamento continuerà a vivere nelle mani e nelle opere delle nuove generazioni.