Matera, approvato il rendiconto 2025: bilancio solido oltre i 105 milioni di euro

Il consiglio comunale di Matera ha approvato il rendiconto di gestione per l’anno 2025, certificando la solidità finanziaria dell’Ente con un bilancio complessivo che supera i 105 milioni di euro.

Nel dettaglio, le spese correnti ammontano a circa 60 milioni di euro, mentre 31 milioni sono destinati alle spese in conto capitale, a conferma dell’impegno verso gli investimenti e lo sviluppo del territorio. Tra le principali voci della spesa corrente si segnalano circa 11 milioni di euro per l’acquisto di beni e servizi, altre spese correnti e gli interessi passivi.

Particolare rilievo assume la Missione 12, dedicata a politiche sociali e famiglia, con uno stanziamento superiore ai 9 milioni di euro, a testimonianza dell’attenzione verso le fasce più fragili della popolazione.

Tra le altre voci significative figurano quasi 4 milioni per la Polizia Locale e 3,2 milioni per il settore istruzione.

Importanti anche gli investimenti di 4 milioni di euro per lo sport, oltre 3 milioni per il turismo e ben 17 milioni destinati ad ambiente e igiene urbana.

Il rendiconto si chiude con un avanzo di amministrazione superiore ai 6,5 milioni di euro, dovuto in parte ai mesi di gestione commissariale e all’effetto insediamento della giunta Nicoletti, operativa da luglio con la programmazione delle risorse dell’assestamento.

“Abbiamo appena approvato un bilancio solido e in perfetta salute, con la possibilità di rilanciare il percorso intrapreso, rispettando gli obiettivi di mandato – dichiara il sindaco Antonio Nicoletti -.

Un risultato che dimostra coesione e responsabilità da parte di una maggioranza politica responsabile, operativa e attenta ai bisogni della città.

Desidero inoltre rivolgere un ringraziamento speciale al consigliere Angelino, ancora infortunato, che ha comunque onorato con la sua presenza in Consiglio il proprio ruolo con impegno e dedizione”.

Nel corso della seduta è stata inoltre approvata una variazione di bilancio funzionale al raggiungimento degli obiettivi programmati.

Tra le progettualità strategiche si segnala il recupero di Palazzo Acito nei Sassi, finanziato dal Fondo Nazionale per il Turismo e dalla Regione Basilicata, il progetto Interreg Italia Grecia con la prevista costituzione di un infopoint a supporto del territorio.

L’Amministrazione guarda ora ai contenuti, rafforzando l’attenzione alle politiche sociali e delineando prospettive di crescita orientate a una città sempre più internazionale.