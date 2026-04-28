Matera: lo sport del Centro Sportivo Italiano partecipa ai festeggiamenti di San Giuseppe Artigiano. Il programma completo

Il Centro Sportivo Italiano di Matera partecipa con passione, entusiasmo e la solita dose di attività sportiva ai festeggiamenti in onore di San Giuseppe Artigiano.

La Parrocchia, che da oltre trent’anni ospita la sede operativa del Comitato Territoriale cittadino del Csi, è da sempre stata il cuore pulsante dell’attività, tanto che sono diverse le iniziative proposte in occasione dei festeggiamenti in onore del Santo Familiare del Lavoro.

In questa stagione, è stato proposto un Torneo di calcio a 5, dedicato alle categorie Esordienti e Giovanissimi, che si è disputato dal 7 aprile e vivrà la sua giornata finale giovedì 30 aprile, per poi dedicarsi alla serata di premiazioni nel corso dei festeggiamenti del 1° maggio.

Infatti, il Comitato Festa Patronale della parrocchia, incaricato della programmazione e organizzazione della Festività, ha previsto per questa edizione diverse attività, ad iniziare da: il triduo in preparazione della Festa con le liturgie di oggi, domani e di giovedì 30 aprile.

Mentre nella giornata di venerdì saranno diversi gli appuntamenti:

dalla messa presso un’azienda materana, la Loperfido Gomme presieduta da Monsignor Benoni Ambarus e al termine della quale ci saranno attività sportive coordinate dal Comitato di Matera del Centro Sportivo Italiano;

nel pomeriggio la processione del Santo Patrono per le vie del quartiere dalle 16.30;

alle 19 la messa presieduta da Don Nicola Gurrado;

alle 20 la premiazione del torneo di calcio a 5 “Trofeo San Giuseppe”;

dalle 20.30 la serata musicale con il gruppo “Futura Band” seguito dallo spettacolo pirotecnico della ditta Salomone Pancrazio di Tricarico.

Afferma il Comitato Organizzatore:

“E’ la Festa di San Giuseppe, il falegname, l’artigiano, simbolo della dignità del lavoro, nonché sposo di Maria, capo della “Sacra Famiglia”, nella quale nacque Gesù, per opera dello Spirito Santo, testimone silenzioso, esemplare, sempre presente con fede, obbediente e disponibile ad accettare i piani di Dio.

Ed è nel giorno del 1° maggio dedicato al “Santo Artigiano”, che la comunità parrocchiale (dopo aver venerato San Giuseppe il 19 marzo, nella figura paterna), si ritrova a festeggiare gioiosamente come una grande famiglia, con attenzione al mondo del lavoro, seguendo con devozione il Suo modello esemplare di generosa umiltà, testimone di virtù comuni, umane e semplici, necessarie perché gli uomini siano onesti e autentici seguaci di Cristo. La Festa fa parte dell’uomo.

È espressione e insieme momento attuativo di quel desiderio che anima i suoi progetti e il suo operare: l’aspirazione a vivere ed essere felice, l’esigenza di dare senso e pienezza alla propria vita.

È con tale considerazione che siamo chiamati a riaffermare la priorità di una festa: quella del lavoro”.

Non resta che vivere questi giorni tra sport e fede, come è nello spirito del Centro Sportivo Italiano.

Di seguito le locandine con i dettagli.