Matera: quest’arte marziale entra a Scuola. Lo sport diventa motore di crescita. I dettagli

L’assemblea dell’Istituto “I.I.S. Turri-Morra” presso il Palasassi di Matera si è conclusa con un interessante momento dedicato alla promozione dello sport tra i giovani.

La partecipazione della professoressa di educazione fisica Stefania Di Lena, insieme al Comitato Regionale della Federkombat, ha permesso agli studenti di assistere a una dimostrazione di Kickboxing, un’arte marziale che unisce disciplina, tecnica e benessere fisico.

La presenza di tecnici qualificati come Gino Clemente, Danilo Andrulli e Damiano Andrisani, oltre agli atleti Sonia Tralli e Vincenzo Servedio, ha arricchito l’evento, offrendo ai ragazzi uno sguardo diretto e coinvolgente sulle attività praticate quotidianamente in palestra.

La dimostrazione ha avuto anche il merito di mostrare come lo sport possa rappresentare un valido strumento di crescita personale, lontano da cattive abitudini e rischi sociali.

Il commento del Presidente Regionale Biagio Tralli sottolinea l’importanza di iniziative come questa nel favorire un rapporto positivo tra giovani e attività sportive.

La promozione dello sport, infatti, non solo contribuisce allo sviluppo di valori fondamentali come disciplina e rispetto, ma aiuta anche a mantenere i giovani impegnati in modo salutare, rappresentando un antidoto contro le insidie della devianza e della sedentarietà.

Un passo importante, quindi, verso un futuro in cui lo sport diventa motore di crescita e di sani stili di vita.