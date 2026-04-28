Auguri a nonno Giuseppe del materano per i suoi bellissimi 100 anni!

L’Amministrazione Comunale di Rotondella celebra un traguardo straordinario: il centesimo compleanno del signor Giuseppe Suriano, figura simbolo della comunità locale.
Un secolo di vita rappresenta non solo un importante anniversario personale, ma anche un patrimonio di esperienze, valori e memoria condivisa che arricchisce l’intero paese.
La lunga esistenza del signor Suriano è testimonianza di dedizione, sacrificio e amore per la propria terra, elementi che continuano a ispirare le nuove generazioni.
Nel giorno del suo compleanno, l’Amministrazione ha voluto esprimere i più sentiti auguri, rendendo omaggio a una vita esemplare e profondamente radicata nella storia di Rotondella.
Un traguardo che diventa motivo di orgoglio per tutta la comunità, stretta attorno al signor Giuseppe Suriano in questo momento di festa e riconoscenza.