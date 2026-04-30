Matera: portato a termine un intervento atteso da anni di pulizia e disostruzione delle caditoie stradali. I dettagli

Il Sindaco Antonio Nicoletti e l’Assessore Rocco Buccico informano la cittadinanza che è stato portato a termine un importante intervento, atteso da anni, di manutenzione straordinaria finalizzato alla pulizia e disostruzione delle caditoie stradali su gran parte del territorio comunale.

L’operazione ha interessato complessivamente circa 1.800 caditoie, con la rimozione di ben 1.080 quintali di materiale derivante dagli scavi e dalle attività di pulizia, evidenziando il significativo accumulo che nel tempo aveva compromesso la funzionalità della rete di drenaggio urbano.

Si è trattato di un intervento che questa amministrazione ha ritenuto necessario e non più rinviabile, anche alla luce degli innumerevoli episodi di allagamento che negli anni passati hanno interessato diverse arterie cittadine, causando disagi alla circolazione e ai residenti.

L’azione realizzata ha contribuito a mitigare concretamente il rischio idraulico, migliorando la capacità di deflusso delle acque meteoriche.

Dichiara l’Assessore all’Ambiente Rocco Buccico:

“Abbiamo portato a compimento un programma di interventi strutturati e progressivi in linea con gli impegni assunti con la città.

La manutenzione delle infrastrutture esistenti, troppo spesso dimenticata, rappresenta invece una priorità per garantire sicurezza, decoro urbano e qualità della vita”.

L’Amministrazione sottolinea che le attività sono state eseguite secondo una pianificazione graduale e razionale, con l’obiettivo di coprire in maniera capillare tutte le zone del territorio, intervenendo sulle situazioni più critiche.

Commenta il Sindaco Antonio Nicoletti:

“Questo intervento rientra in una strategia più ampia orientata alla prevenzione e mitigazione di situazioni emergenziali, per garantire una gestione più efficiente e sostenibile del sistema urbano: interventi simili, troppo spesso sottovalutati, riducono il rischio di fenomeni di allagamento e la formazione di situazioni estreme, che spesso abbiamo osservato negli scorsi anni anche sui notiziari nazionali.

Lavoriamo per rendere Matera una città migliore, a partire da iniziative come questa, di cura ed attenzione”.

L’Amministrazione comunale continuerà a informare la cittadinanza sugli ulteriori interventi programmati.