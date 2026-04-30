Uffici comunali di Pisticci e Marconia: previste aperture straordinarie per il rilascio della carta di identità elettronica. L’avviso

Nei mesi di Maggio, Giugno e Luglio sono previste aperture straordinarie domenicali degli uffici comunali di Pisticci e Marconia, per agevolare il rilascio e il rinnovo della carta di identità elettronica.

L’iniziativa è stata organizzata per agevolare i cittadini nel rinnovo e nella sostituzione della carta, offrendo ulteriori giornate dedicate rispetto agli ordinari orari di apertura.

Si ricorda che la carta d’identità cartacea dovrà essere obbligatoriamente sostituita entro il 3 Agosto.

L’Amministrazione ringrazia i dipendenti comunali dell’Ufficio Anagrafe – Stato Civile per la disponibilità e la professionalità messe a disposizione dei cittadini.

Per il calendario completo, le sedi e le informazioni utili è possibile consultare la locandina che segue.