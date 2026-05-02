Matera punta sui valori: il modello Fabio Mancini incontra queste classi

Lunedì 4 maggio 2026, presso il plesso “I. Morra”, gli studenti delle classi terze e quarte degli indirizzi SSAS e IAMI avranno l’opportunità di partecipare a un incontro speciale con Fabio Mancini, noto volto della moda internazionale.

Modello di fama mondiale, protagonista di campagne pubblicitarie iconiche e presenza costante sulle passerelle più prestigiose, Mancini porterà a scuola non solo la sua esperienza professionale, ma soprattutto il suo percorso umano.

L’incontro si inserisce nel progetto educativo “Fabio Mancini European School Project”, un’iniziativa nata con l’obiettivo di trasmettere valori positivi alle nuove generazioni attraverso il dialogo diretto con gli studenti.

Durante l’evento, Mancini racconterà la sua storia personale: dalle origini al successo internazionale, fino alla profonda crisi interiore che ha segnato un punto di svolta nella sua vita, conducendolo verso una rinascita spirituale.

Un percorso che oggi rappresenta il cuore della sua attività nelle scuole, dove si impegna ad ascoltare i giovani, motivarli e incoraggiarli a credere in sé stessi.

Autore del libro autobiografico “108 volte mi perdono”, Mancini invita a riflettere sull’importanza dell’accettazione di sé, della consapevolezza e del perdono personale come strumenti per affrontare le difficoltà e ritrovare equilibrio e autenticità.

L’iniziativa si svolgerà alla presenza della Dirigente scolastica, prof.ssa Carmelina Gallipoli, e rappresenta un’importante occasione di crescita e confronto per gli studenti, chiamati a dialogare con una figura che ha saputo trasformare il successo in un mezzo per ispirare e sostenere gli altri.

Un appuntamento atteso, che promette di lasciare un segno non solo sul piano formativo, ma anche umano.