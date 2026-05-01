Arisa incanta Roma: l’orgoglio lucano inaugura il Concertone del Primo Maggio

Il Concertone del Primo Maggio a Roma si è aperto all’insegna dell’emozione e della grande musica italiana.

A inaugurare la storica maratona in Piazza San Giovanni in Laterano è stata Arisa, una delle conduttrici di questa edizione 2026 insieme a BigMama e Pierpaolo Spollon.

La cantante ha dato il via all’evento con un intenso omaggio a Lucio Dalla, interpretando il celebre brano Futura.

L’esibizione è stata introdotta in modo suggestivo da un adattamento del celebre monologo di Roy Batty in Blade Runner, che ha subito catturato l’attenzione della piazza, gremita per celebrare la Festa dei Lavoratori sotto lo slogan del “lavoro dignitoso”.

Arisa, che torna sul palco del Concertone in questa inedita e brillante veste di presentatrice dopo il successo della sua esibizione lo scorso anno, ha espresso grande entusiasmo per la forza ed eterogeneità del cast di questa edizione.

Oltre a guidare la lunga diretta — trasmessa su Rai 3, Rai Radio 2 e RaiPlay — la cantante è protagonista anche di momenti musicali, portando sul palco sia i suoi grandi successi del passato che i brani tratti dal suo nuovo album, Foto mosse.