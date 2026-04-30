Provincia di Matera e Questura firmano protocollo sulla sicurezza: telecamere e riconoscimento targhe collegati a questo sistema nazionale

Rafforzare la sicurezza dei cittadini e migliorare il controllo del territorio.

Con questo obiettivo oggi il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, e il Questore Davide Della Cioppa hanno sottoscritto in Prefettura, a Matera, un importante protocollo d’intesa durante la seduta del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Grazie all’accordo, che coinvolge i territori dei Comuni di Bernalda, Pisticci, Montalbano jonico, Scanzano jonico, Policoro, Rotondella e Novasiri, i sistemi di riconoscimento targhe presenti nei Comuni dell’area jonica-metapontina saranno integrati nella piattaforma nazionale SCNTT, garantendo un flusso costante e sicuro di dati a supporto delle attività di prevenzione e contrasto alla criminalità.

“Un passo avanti concreto per una sicurezza partecipata, frutto della collaborazione tra Provincia, Prefettura, Questura di Matera e amministrazioni comunali – ha dichiarato il Presidente Mancini -.

La Provincia di Matera continuerà a sostenere con convinzione ogni iniziativa che tuteli i cittadini e rafforzi la legalità”.