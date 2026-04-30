Matera, confronto con gli studenti OSS all’Ospedale Madonna delle Grazie: formazione strategica per la sanità territoriale

Si è svolto oggi, nell’auditorium dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera un importante momento di confronto con gli studenti del corso di formazione per Operatori Socio Sanitari che si svolge nel presidio ospedaliero della Città dei Sassi.

L’incontro ha rappresentato un’occasione preziosa per fare il punto sullo stato di avanzamento del percorso formativo, e per valorizzare l’impegno e la partecipazione attiva degli allievi, protagonisti di un percorso fondamentale per il rafforzamento del sistema sanitario territoriale.

All’appuntamento hanno preso parte l’Assessore regionale alla Salute e Politiche della Persona, Cosimo Latronico, il Direttore Generale dell’ASM, Maurizio Friolo, il Direttore Sanitario, Andrea Gigliobianco, il Direttore Medico dell’Ospedale di Matera Livio Melpignano e che hanno condiviso riflessioni e prospettive sul ruolo strategico della formazione nel sistema sanitario.

Durante l’incontro è stata ribadita l’importanza della formazione degli operatori socio sanitari, figure chiave per garantire assistenza qualificata, umana e vicina ai bisogni dei cittadini.

L’Azienda Sanitaria Locale di Matera continua a investire nella crescita professionale e nella qualità dei servizi, puntando sulle nuove generazioni di operatori come risorsa strategica per il futuro della sanità.