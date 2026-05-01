Basilicata, attenzione: traffico su questa strada. L’avviso

La Polizia Stradale segnala sul tratto lucano della A2 del Mediterraneo traffico superiore al normale in direzione sud.
Raccomandiamo la massima prudenza.
La Polizia Stradale segnala sul tratto lucano della A2 del Mediterraneo traffico superiore al normale in direzione sud.
Raccomandiamo la massima prudenza.
Il mese di maggio 2026 si presenta particolarmente denso di scadenze fiscali che riguardano imprese, professionisti e contribuenti. Tra versamenti, dichiarazioni e comunicazioni, il calendario…
L’alta pressione si rafforza ulteriormente determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all’alba. Ma che tempo ci attende su Matera? Secondo gli esperti…
La Polizia Stradale segnala sul tratto lucano della A2 del Mediterraneo traffico superiore al normale in direzione sud. Raccomandiamo la massima prudenza.
L’Associazione Maria SS. della Bruna ha donato a Sua Eccellenza Mons. Benoni Ambarus Arcivescovo di Matera-Irsina e Vescovo di Tricarico, un angioletto di cartapesta realizzato…
L’Italia è rimasta con il fiato sospeso per il taglio delle accise. Il Consiglio dei ministri si è riunito per decidere, tra le altre cose,…
In occasione del volo inaugurale New York–Bari del 1° maggio 2026, l’Agenzia di promozione territoriale (Apt) della Basilicata e Puglia Promozione, con il supporto di…
Si è svolto ieri, nell’auditorium dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera, un importante momento di confronto tra l’assessore regionale alla Salute e Politiche della Persona,…
Il Comune di Montescaglioso festeggia il Primo Maggio con un programma che spazia dalla solidarietà al folklore. La mattinata sarà all’insegna della mototerapia e solidarietà….
1° Maggio Festa del Lavoro. Una delle poche feste civili che accomuna gran parte dei Paesi del mondo per ricordare le faticose conquiste dei lavoratori….
Al Pala Ercole di Policoro si è svolto il primo Trofeo Eraclea, una gara di danze latine che ha consentito agli atleti saliti sul podio…
A 𝘂𝗻 𝗺𝗲𝘀𝗲 𝗱𝗮𝗹𝗹’𝗮𝗱𝗲𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 alla campagna nazionale “𝗖𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗹𝗮 𝘃𝗶𝗼𝗹𝗲𝗻𝘇𝗮 𝘀𝘂𝗹𝗹𝗲 𝗱𝗼𝗻𝗻𝗲. 𝗠𝗮𝗶 𝗯𝗮𝗻𝗱𝗶𝗲𝗿𝗮 𝗯𝗶𝗮𝗻𝗰𝗮”, il Comune di Pisticci porta avanti il proprio impegno contro…
Irsina si prepara a vivere, il prossimo 24 maggio, una giornata all’insegna delle proprie radici più autentiche con la Festa dell’Agricoltura, un appuntamento che restituisce…
Rafforzare la sicurezza dei cittadini e migliorare il controllo del territorio. Con questo obiettivo oggi il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, e il…