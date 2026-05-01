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Meteo: su Matera temperature in aumento! Ecco le previsioni aggiornate

1 Maggio 2026

L’alta pressione si rafforza ulteriormente determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all’alba.

Ma che tempo ci attende su Matera?

Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, domani 2 Maggio, avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 17°C, la minima di 8°C.

Domenica 3 Maggio avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 21°C, la minima di 9°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.