Ospedale di Matera: “La crescita professionale di questi allievi tassello indispensabile per elevare gli standard di cura”. I dettagli

Si è svolto ieri, nell’auditorium dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera, un importante momento di confronto tra l’assessore regionale alla Salute e Politiche della Persona, Cosimo Latronico, e gli studenti di due corsi di formazione per Operatori Socio Sanitari che si sta svolgendo nel presidio ospedaliero della Città dei Sassi.

L’incontro ha rappresentato un’occasione preziosa per fare il punto sullo stato di avanzamento del percorso formativo e per valorizzare l’impegno e la partecipazione attiva degli allievi, protagonisti di un percorso fondamentale per il rafforzamento del sistema sanitario territoriale.

Durante la visita, l’assessore Latronico ha ribadito l’importanza cruciale della formazione degli operatori socio sanitari, definendoli figure chiave per garantire un’assistenza che sia al contempo qualificata, umana e vicina ai bisogni reali dei cittadini.

Secondo l’esponente della giunta regionale, la crescita professionale di questi allievi è un tassello indispensabile per elevare gli standard di cura e per assicurare una presenza costante e competente accanto ai pazienti più fragili.

L’Azienda Sanitaria Locale di Matera continua a investire con determinazione nella qualità dei servizi, puntando sulle nuove generazioni di operatori come risorsa strategica per il futuro della sanità lucana.

L’incontro si è concluso con l’auspicio che l’entusiasmo dimostrato dai corsisti possa tradursi presto in una solida realtà professionale, capace di dare linfa nuova alle strutture sanitarie della regione, nel segno dell’innovazione e dell’attenzione alla persona.