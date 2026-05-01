Montescaglioso: bikers pronti a regalare un sorriso a questi bambini speciali. Il programma

Il Comune di Montescaglioso festeggia il Primo Maggio con un programma che spazia dalla solidarietà al folklore.

La mattinata sarà all’insegna della mototerapia e solidarietà.

Alle ore 11:30, Viale Giovanni XXIII accoglierà il raduno dei “Bikers per la Vita”.

L’evento, che vede anche il patto di amicizia tra i Comuni di Montescaglioso e Bernalda, è dedicato alla sensibilizzazione sulla mototerapia, un’esperienza unica pensata per donare gioia e stimoli ai bambini nello spettro autistico.

La sosta dei motociclisti si concluderà alle ore 13:00 quando rientreranno a Bernalda dove sono previste una serie di attività fino alla tarda serata.

​A Montescaglioso, invece, la giornata si chiuderà all’insegna del divertimento popolare: alle ore 19.30 appuntamento con la sfida del Palo della Cuccagna, un momento imperdibile per riscoprire le nostre radici e fare comunità.

​”Uniamo l’impegno sociale delle due ruote alla bellezza delle nostre tradizioni per un Primo Maggio che sia davvero di tutti.”

Info pullman: autobus Fal in partenza alle ore 12.05 unica fermata stazione di rifornimento Di Pierro.

Di seguito le locandine con i dettagli.