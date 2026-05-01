Basilicata, Festa del Lavoro in corsia: “Grazie a tutti i circa 8000 operatori del Servizio Sanitario Regionale”

Di seguito il messaggio dell’assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, in occasione della Festa dei Lavoratori:

“Mentre fuori il mondo si ferma per celebrare la Festa dei Lavoratori, tra le corsie degli ospedali e negli ambulatori della nostra regione il tempo ha un sapore diverso.

È il tempo di chi ha scelto di abitare il confine sottile tra la tecnica e il conforto, dove il camice è una promessa di cura.

Fare il medico o l’infermiere oggi significa accettare la sfida quotidiana di restare umani in un mondo che va di fretta, ricordandosi che dietro ogni cartella clinica c’è una storia che chiede, prima di tutto, di essere ascoltata.

Oggi, Festa del Lavoro, voglio rivolgere un pensiero particolare a chi ogni giorno si prende cura delle persone.

C’è un lavoro speciale, spesso silenzioso ma fondamentale: quello degli operatori della sanità.

Un lavoro che richiede responsabilità, dedizione e umanità.

Dietro ogni cura c’è una persona che ascolta, accompagna, sostiene.

È questa l’umanizzazione delle cure che rende il nostro sistema sanitario più vicino ai cittadini.

Un grazie a tutti ai circa 8000 operatori del Servizio Sanitario Regionale, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali che, con competenza e impegno, garantiscono ogni giorno assistenza e qualità delle prestazioni. A tutti voi, che rappresentate il cuore della sanità lucana, va il nostro riconoscimento”.