Montescaglioso, Bikers per la vita: il rombo dei motori per l’inclusione e la sensibilizzazione sull’autismo

L’evento tenutosi a Montescaglioso nella mattinata del 1 maggio 2026, promosso dall’associazione “Bikers per la Vita” in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, non è stato solo una sfilata di motori, ma una vera e propria carica di amore e solidarietà.

Il tutto con l’obiettivo nobile di promuovere la mototerapia e sensibilizzare la comunità sul tema dell’autismo. Vedere come il movimento ed il suono dei motori possano diventare strumenti di inclusione e gioia è stato il traguardo più bello.

Straordinaria l’adesione all’iniziativa con la partecipazione di oltre 600 motociclisti che hanno trasformato la mattinata in un incredibile mosaico di caschi e sorrisi.

Al centro di tutto, la voglia di far sentire la propria voce (e i propri motori) per chi affronta ogni giorno la sfida dell’autismo, promuovendo la moto come terapia del sorriso e dell’integrazione.

Nel saluto istituzionale, l’Amministrazione Comunale ha evidenziato l’importanza della sensibilizzazione sul tema dell’inclusione e soprattutto come le comunità hanno il dovere di essere unite su tematiche sociali così importanti quali la disabilità e l’integrazione.

Proprio per il costante impegno profuso dall’associazione “Bikers per la vita” l’Amministrazione ha consegnato al presidente Antonio Lofrano una targa di riconoscimento per il grande lavoro che sta svolgendo insieme a tutta l’associazione.

Un momento emozionate è stato rappresentato dalla benedizione dei casti da parte del Parroco Don Gabriele Chiruzzi, che ha ricordato a tutti il valore sacro della vita, della solidarietà e dell’inclusione.

Altrettanto significativa è stata la consegna da parte dell’Associazione Bikers per la Vita di una targa in memoria del nostro concittadino Rocco Appio, persona di grande cuore e disponibilità venuta a mancare recentemente.

La targa è stata consegnata ai figli Pietro e Angelo.

Nel pomeriggio, a Bernalda, dando seguito ai rispettivi atti di Giunta Comunale, è stato sancito il legame di unione e collaborazione in ambito sociale e culturale con la sigla del Patto di Amicizia tra i comuni di Montescaglioso e Bernalda.

Un ringraziamento particolare va alla locale stazione dei Carabinieri, alla Polizia Locale, all’Associazione “Old School Garage” ed alle Associazioni di Protezione Civile “Anpas” e “Croce Amica” che hanno supportato la manifestazione.

Un ringraziamento particolare va anche ai bikers di Montescaglioso che si sono resi disponibili per promuovere e supportare l’iniziativa.