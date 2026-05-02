Addio ad Alex Zanardi, campione dell’impossibile e simbolo dello sport italiano.

Il pilota di Castelmaggiore è scomparso dopo una vita intensa e sofferta e nella sua carriera un capitolo importante è stato nel segno della Minardi nel 1992 in Formula Uno.

In quell’anno la Jordan non lo confermò e saltò l’accordo con la Tyrrel, quindi arrivò l’occasione a Faenza.

A metà stagione, Gian Carlo Minardi gli diede l’occasione di disputare tre corse in sostituzione di Christian Fittipaldi, infortunatosi durante le prove del Gran Premio di Francia.

Zanardi aveva 59 anni.

In un incidente nel 2001 aveva perso entrambe le gambe, ma non si era mai arreso ed era diventato uno straordinario atleta paralimpico (8 medaglie d’oro ai Giochi).

L’ultimo incidente nel 2020 ha dato il via ad un nuovo e lungo calvario che lentamente ha spento la sua vita intensa.

Ci stringiamo al dolore della famiglia.