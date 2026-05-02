Pielle Matera continua a sognare nel draft della Junior Nba Fip

La Pielle Basket Matera continua il sogno nel Draft della Junior NBA Fip.

La squadra Under13 guidata da coach Ciccio Losito si impone con un perentorio 81-43 contro i vincitori abruzzesi del Chieti e vola al prossimo turno play off.

Dopo la conferma come leader regionale nella Junior NBA Fip Championship di Basilicata, arriva il primo acuto anche nella seconda fase della manifestazione.

In vista delle finali di Ancora e Osimo, che si disputeranno tra il 28 e il 30 maggio prossimi, il tabellone delle qualificazioni continuerà contro la forte compagine del Francavilla Fontana, squadra brindisina.

Come detto, è stata una straordinaria e meritatissima vittoria quella degli Under13 piellini targati per l’occasione Charlotte Hornets.

I “terribili” ragazzi allenati dal coach Ciccio Losito coadiuvato dall’ assistente Mattia Persia, hanno disputato una gara superlativa soprattutto per approccio ed attenzione che, unita alla grande intensità di gioco, ha permesso di raggiungere una vittoria non pronosticabile alla vigilia dell’incontro.

Un risultato figlio di un percorso importante, partito dal lavoro del minibasket per proseguire fino ad oggi con un gruppo cresciuto sia sportivamente che umanamente.

Da sottolineare, infatti, il grande lavoro di un gruppo omogeneo con 11 atleti su 12 capaci di inserire il loro nome a referto.

La cronaca del match: inizio di grande energia ed attenzione in difesa, che ha permesso di concludere ottimi contropiedi e ottime trame di gioco d’insieme.

Il primo quarto si è così concluso sul punteggio di 30 a 10 dando grande convinzione e consapevolezza ai ragazzi in campo. Anche gli altri quarti sono sempre stati vinti (punteggi 14-13, 16-10 e 21-10) per un totale di 81 a 43.

Una gara disputata sempre con grande intensità, dove le rotazioni non hanno condizionato la fluidità e la regolarità del gioco della Pielle Matera associata alla franchigia degli Charlotte Hornets. Questo il tabellino dei ragazzi della Pielle nell’incontro disputato contro Chieti: Bruno 6, Rubino 6, Grieco, Grimaldi 2, Leone 1, Vaccaro 6, Masciandaro 3, D’Antona 2, Chita 8, Lipari 29, Vulpi 10, Tataranni 8.

“Dopo questo straordinario risultato adesso ci aspetta un ulteriore spareggio, questa volta di andata e ritorno, da svolgersi nella prossima settimana contro la forte squadra del Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, seconda classificata della regione Puglia alle spalle della Valtur Brindisi – spiega il dirigente materano Luciano Cotrufo al termine dell’incontro –.

Consapevoli di incontrare una squadra molto forte ed organizzata noi ci giocheremo al massimo delle nostre forte tutte le nostre possibilità, per continuare un percorso di crescita cestistica e personale di tutti i ragazzi che sicuramente ci daranno grandi soddisfazioni anche in futuro.

Coglierei l’occasione anche per ringraziare i fantastici genitori di questi ragazzi, pronti a unirsi a noi in questa importante trasferta e soprattutto a sostenere i ragazzi anche con delle simpatiche maglie celebrative. Con questo gruppo unito anche con le famiglie vogliamo continuare a sognare risultati importanti”.

La strada verso le finali di Ancona e Osimo dal 28 al 30 maggio per la Pielle Matera continua.

Appuntamento domenica 3 maggio alle ore 18 a Francavilla, mentre la gara di ritorno è fissata per sabato 9 maggio alle 18 al PalaSassi.