Montescaglioso, grande festa per la Scalata del Palo della Cuccagna e “Palo Baby”: tra tradizione, sport e comunità

Grande partecipazione e clima di festa in una Piazza Roma gremita a Montescaglioso per la tradizionale Scalata del Palo della Cuccagna del 1° Maggio, appuntamento ormai simbolo della comunità e delle sue radici storiche e popolari.

L’evento si è confermato ancora una volta come uno dei momenti più attesi dell’anno, capace di unire generazioni diverse tra competizione, spettacolo e spirito di condivisione.

La sfida principale ha visto protagoniste le squadre dei “Talebani” e della “Combact School”, impegnate in una competizione serrata e ricca di colpi di scena. Dopo una gara combattuta fino all’ultimo tentativo, ad avere la meglio sono stati i Talebani, che bissano così il successo dello scorso anno, confermandosi tra le squadre più solide e affiatate della manifestazione.

L’atmosfera in piazza è stata sempre calorosa e partecipata, con il pubblico a sostenere ogni salita del palo tra applausi, cori e grande entusiasmo.

Grande successo anche per il “Palo Baby”, che ha visto la partecipazione di circa 30 bambini iscritti, impegnati in una scalata individuale all’insegna del gioco e della sana competizione. Molti altri bambini, pur non iscritti, hanno voluto provare l’esperienza, contribuendo a rendere la piazza ancora più viva e festosa.

Risate, spontaneità e spirito di condivisione hanno trasformato il centro cittadino in un vero spazio di festa dedicato alle famiglie.

Al termine delle competizioni, la squadra vincitrice ha ricevuto una cesta di prodotti tipici locali, a suggello del valore enogastronomico e identitario del territorio.

Per i più piccoli, invece, non sono mancati sorrisi e dolcezza: tutti i bambini partecipanti al “Palo Baby” sono stati premiati con un gelato artigianale offerto dall’Amministrazione comunale e con una medaglia di partecipazione, a ricordo della giornata.

La Scalata del Palo della Cuccagna non è solo una competizione, ma un momento identitario che rafforza il senso di appartenenza e valorizza la tradizione popolare.

La giornata del 1° Maggio si è conclusa tra applausi, sorrisi e già la promessa di nuove sfide per il futuro: Montescaglioso rinnova così, ancora una volta, una tradizione che continua a vivere grazie alla partecipazione e alla passione della sua comunità.