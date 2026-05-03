Passaporto alle Poste, ora si può fare in tutti gli uffici: costi e tempi

Sarà possibile richiedere il rilascio e il rinnovo del passaporto in tutti gli uffici di Poste Italiane.
Sono stati abilitati tutti i 6.932 uffici postali del progetto Polis.
A questi si aggiungono i 431 uffici nelle grandi città, a partire da Roma fino a Venezia e Cagliari.
La fase di sperimentazione, avviata in provincia di Bologna a marzo 2024, fa sapere quifinanza si estende ora su tutto il territorio nazionale.
Buoni risultati con oltre 206.000 passaporti rilasciati e 222.000 servizi offerti dal progetto Polis. Scopriamo quanto costa fare il passaporto alle Poste, quali documenti servono, chi può richiederlo e quali sono i tempi di rilascio.
In una nota di Poste è stato annunciato il superamento della fase sperimentale per il rilascio e il rinnovo dei passaporti elettronici tramite gli uffici postali.
Dalla provincia di Bologna del 2024 alla capillarità su tutto il territorio, con circa 7.500 uffici postali dove è possibile richiedere il rilascio o il rinnovo del passaporto.
Nella nota si legge:
Tutti i 6.932 uffici postali del progetto Polis sono stati abilitati.
A questi si uniscono i 431 uffici delle grandi città come:
- Roma;
- Milano;
- Napoli;
- Firenze;
- Bologna;
- Verona;
- Venezia;
- Cagliari.
Per richiedere il passaporto elettronico negli uffici postali bastano pochi accorgimenti. Bisogna infatti portare con sé:
- una fototessera recente (non più di sei mesi) conforme alle normative ICAO;
- il contrassegno telematico;
- la ricevuta di pagamento;
- la carta d’identità;
- copia del documento d’identità;
- in caso di rinnovo, la copia della denuncia di furto o smarrimento del vecchio passaporto;
- il modulo di attestazione del domicilio.
Nel caso di richiesta per i minori, si aggiungono:
- copia del documento d’identità dei genitori in corso di validità;
- in caso di un genitore assente, l’eventuale atto di assenso;
- l’eventuale certificazione di responsabilità genitoriale;
- l’eventuale estratto dell’atto di nascita con evidenza del nome dei genitori, nel caso in cui gli stessi facciano richiesta per un minore appartenente a famiglia omogenitoriale.
Il passaporto elettronico può essere richiesto da tutti i cittadini italiani maggiorenni o dai genitori nel caso di minori.
Mentre non è disponibile per:
- titolari di doppio passaporto;
- richiedenti di un passaporto temporaneo;
- iscritti all’AIRE – Anagrafe Italiani Residenti all’Estero;
- beneficiari di esenzione per la rilevazione delle impronte e/o della firma;
- richiedenti con vecchio passaporto rilasciato all’estero (ambasciata/consolato);
- richiedenti per minore in caso di affido esclusivo determinato da un intervento del Giudice;
- richiedenti per minore sottoposto a potestà tutoria;
- richiedenti per minore senza documento di riconoscimento;
- richiedenti per minore con doppia cittadinanza o genitori stranieri/apolidi;
- richiedenti per minore in relazione a una potestà genitoriale determinata da un intervento del Giudice.
La spesa per il passaporto elettronico tramite ufficio postale è divisa in tre punti.
Il primo è il costo per la richiesta che è pari a 14,20 euro. A questo si aggiungono gli oneri previsti per il rilascio e l’eventuale consegna a domicilio.
Si aggiunge al costo il contrassegno telematico di 73,50 euro, che è acquistabile nelle rivendite di valori bollati o nelle tabaccherie, e il pagamento del bollettino.
Questo è di 42,70 euro ed è possibile pagare direttamente il passaporto nella sezione “bollettino passaporto” della pagina dedicata ai pagamenti online del sito poste.it, ma anche dall’App Poste Italiane e presso i canali fisici e digitali dei prestatori di servizi di pagamento, come le tabaccherie o direttamente in ufficio postale.
Infine è possibile richiedere la spedizione a casa, che non è gratuita e ha un costo di 9,53 euro.
In breve:
- 14,20 euro per la richiesta;
- 73,50 euro per la marca da bollo;
- 42,70 euro di bollettino;
- (eventuale) 9,53 euro per la spedizione a casa.
Il totale è di 130,40 euro per il passaporto elettronico, oppure 139,93 euro nel caso si voglia anche aggiungere la spedizione direttamente a casa.
Dopo aver prenotato il proprio appuntamento ed aver fatto richiesta presso lo sportello postale abilitato, il tempo di rilascio dipende da una serie di fattori.
In genere l’attesa è di circa sei settimane dalla data dell’appuntamento. In caso di urgenza, è possibile però ottenere il passaporto in tempi molto brevi, anche a distanza di pochi giorni. Si tratta di casi di comprovata urgenza, quindi per motivi di salute, studio o lavoro.