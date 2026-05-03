Il Sindaco di Matera a Scanzano Jonico per la festa patronale: un momento di sentita tradizione e fede per la comunità. I dettagli

Il Sindaco di Matera Nicoletti ha partecipato alla festa patronale di Scanzano Jonico, in onore della santa patrona Maria Santissima dell’Annunziata, un momento di sentita tradizione e fede per tutta la comunità.
Un’occasione, fa sapere l’Amminsitrazione:
“per rafforzare il legame tra Matera e il territorio Jonico, valorizzando le radici comuni nei momenti di festa e partecipazione.
Un ringraziamento all’Amministrazione comunale di Scanzano Jonico per l’accoglienza.
Matera e le comunità della provincia, insieme verso un futuro di opportunità e di crescita“.