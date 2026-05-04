ASM Matera promuove il convegno sull’autismo in età adulta: modelli integrati e Centro diurno territoriale

L’Azienda Sanitaria Locale di Matera promuove il convegno “Dalla valutazione specialistica al Centro Diurno: modelli integrati per l’autismo in età adulta”, in programma l’8 maggio 2026, dalle ore 8.30, nell’Auditorium dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera.

L’iniziativa nasce per valorizzare e consolidare un percorso territoriale dedicato all’autismo in età adulta, attraverso un modello di presa in carico strutturato, multidisciplinare e continuativo

Protagonista dell’incontro sarà l’esperienza dell’Ambulatorio Adulti con Disturbo dello Spettro Autistico dell’ASM diretto da Vincenzo Pierro, che rappresenta oggi un riferimento clinico e organizzativo nel territorio provinciale per la valutazione specialistica, la costruzione di percorsi personalizzati e l’integrazione tra interventi sanitari, riabilitativi e socio-assistenziali.

L’evento intende mettere in evidenza proprio i risultati e l’evoluzione di questo lavoro, orientato a rispondere in modo più efficace ai bisogni delle persone adulte nello spettro autistico e delle loro famiglie

Particolare rilievo assume inoltre la recente apertura del centro diurno per l’autismo adulto, promosso dal terzo settore e destinato a rappresentare un punto di riferimento per il territorio di Matera.

Momento centrale della mattinata sarà la Lectio Magistralis del professor Roberto Keller, Responsabile del Centro Autismo Adulti di Torino.

La sua presenza conferisce all’evento un profilo scientifico di particolare rilievo e favorirà il confronto tra modelli consolidati e realtà territoriali in crescita come quella lucana.