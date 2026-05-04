Matera, il Dott. Gallo parla di pronto soccorso: Unitep propone incontri di cultura e salute

Mercoledì 6 maggio 2026 alle ore 17.00 nell’Aula Magna dell’Istituto Alberghiero “Turi” di Matera, nell’ambito dei Mercoledì di Unitep Cultura è in programma l’incontro con il Dott. Giovanni Gallo sul tema “Principi di Pronto Soccorso”.
Il Dott. Giovanni Gallo, specialista in Chirurgia Generale e Medicina di Emergenza-Urgenza, presenterà interventi specifici di primo soccorso utili a riconoscere emergenze riscontrabili anche nella terza età.
L’evento si aprirà con i saluti di Costantino Dilillo, Presidente Unitep.
L’appuntamento, al quale tutta la cittadinanza è invitata, si inquadra nella serie di incontri che Unitep promuove per conoscere e divulgare la cultura dei nostri territori.
Unitep, Associazione di Promozione Sociale, organizza attività didattiche, formative, partecipative per la crescita culturale della popolazione di ogni età.