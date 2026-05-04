Ferrandina, laboratori di riuso creativo: genitori e bambini insieme per un futuro più sostenibile

Un pomeriggio dedicato alla creatività, alla manualità e al riuso intelligente dei materiali, pensato per rafforzare il legame tra genitori e bambini attraverso attività semplici, divertenti e sostenibili.

𝗠𝗮𝗿𝘁𝗲𝗱ì 𝟱 𝗺𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼, 𝗗𝗮𝗹𝗹𝗲 𝟭𝟲:𝟯𝟬, al 𝘊𝘦𝘯𝘵𝘳𝘰 𝘗𝘰𝘭𝘪𝘷𝘢𝘭𝘦𝘯𝘵𝘦 – 𝘍𝘦𝘳𝘳𝘢𝘯𝘥𝘪𝘯𝘢

Un’occasione per imparare insieme come dare nuova vita agli oggetti, trasformandoli in qualcosa di unico.

L’iniziativa rientra nel programma condiviso tra i Comuni dell’Ambito 7 Bradanica- Medio Basento e promuove educazione ambientale, collaborazione e fantasia.

𝘗𝘢𝘳𝘵𝘦𝘤𝘪𝘱𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘨𝘳𝘢𝘵𝘶𝘪𝘵𝘢.