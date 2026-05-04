A Policoro e non solo, il cinema entra nelle scuole lucane: 1000 tra studenti e docenti protagonisti in Basilicata

La scuola che osserva, che racconta, che si mette in gioco.

La scuola che gira.

È questo lo spirito della seconda edizione di La Scuola Gira, il progetto promosso da Noeltan Arts e realizzato nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, promosso da Ministero della Cultura e Ministero dell’Istruzione del Merito, che quest’anno coinvolge circa 1000 tra studenti e docenti delle scuole lucane di ogni ordine e grado.

Un viaggio creativo che sta attraversando la Basilicata, toccando Potenza e i comuni di Melfi, Viggiano, Muro Lucano e Policoro — trasformati in un vero laboratorio cinematografico diffuso di educazione all’immagine.

Il progetto ha preso avvio tra gennaio e febbraio con una formazione a distanza accompagnata da una rassegna cinematografica online: film, animazioni, documentari e fiction selezionati per affinare lo sguardo critico dei partecipanti. Materiali didattici dedicati hanno guidato studenti e docenti nell’analisi dell’immagine audiovisiva, preparando il terreno ai laboratori in presenza svolti tra marzo e aprile.

A guidare il percorso formativo e creativo, un team di professionisti del cinema e della didattica: il responsabile scientifico è il regista Antonello Faretta, la coordinatrice didattica è la produttrice Adriana Bruno, gli esperti audiovisivi riconosciuti dal Ministero Giacomo Ravesi (docente di cinema all’Università Roma Tre) e il regista Mattia Colombo, insieme ai filmmaker Donato Frangione e Paola Guglielmi, al montatore Fabio Crisante e all’attrice Roberta Laguardia.

In queste settimane, le classi sono diventate set, sale di scrittura, piccole troupe cinematografiche in movimento.

I ragazzi hanno sperimentato tutte le fasi della produzione cinematografica — dall’ideazione di una storia alla sceneggiatura, dalle riprese al montaggio cinematografico — dando vita a storyboard, cortometraggi di finzione, documentari e opere in stop motion. La fase finale di montaggio è attualmente in corso e tutti gli audiovisivi saranno presentati pubblicamente a Potenza e poi pubblicati sul canale YouTube di Noeltan Arts.

«La Scuola Gira – dichiara Antonello Faretta – è una piccola scuola di cinema per il sociale che attraverso un percorso articolato di formazione cinematografica qualificata prepara i cineasti e gli spettatori lucani del presente e del futuro ma soprattutto usa gli audiovisivi come strumento di inclusione e di coraggio per le nuove generazioni, il coraggio di esprimere la propria visione del mondo con il cinema imparando a fare squadra generando contenuti audiovisivi portatori di messaggi positivi nel solco dei cammino tracciato dall’Agenda 2030»

Le scuole lucane protagoniste

A partecipare sono stati istituti di ogni ordine e grado, a testimonianza di un progetto realmente inclusivo e intergenerazionale:

I.C. Statale n.2 “Giovanni Paolo II” – Policoro (MT)

I.I.S. “Policoro – Tursi” – Policoro (MT)

I.C. “Joseph Stella” – Muro Lucano (PZ)

I.C. “Berardi – Nitti” – Melfi (PZ)

I.I.S. “Federico II di Svevia” – Melfi (PZ)

I.I.S. “Da Vinci – Nitti” – Potenza (PZ)

I.I.S. “G. Peano” – Liceo Classico, plesso Viggiano (PZ)

I.P.S.I.A. “G. Giorgi” – Potenza (PZ)

Tra queste, l’I.I.S. “Da Vinci-Nitti” di Potenza partecipa per il secondo anno consecutivo.

«Il progetto rappresenta un’opportunità preziosa per i nostri studenti, un percorso non solo formativo e di educazione alle immagini ma una vera e propria palestra di relazione e di inclusione tra i pari.

Un percorso che, ancora una volta, ha coinvolto attivamente i partecipanti permettendo ai ragazzi di esplorare i propri talenti e di esprimere la propria creatività attraverso il linguaggio cinematografico e la realizzazione di un cortometraggio interamente frutto del loro lavoro» afferma la professoressa Mariateresa Lovallo, docente referente della scuola coinvolta.

La Scuola Gira è resa possibile grazie a una rete ampia e qualificata di partner istituzionali, culturali e produttivi che sostengono il progetto e ne ampliano l’impatto educativo:

Ufficio Scolastico Regionale Basilicata; ITS Academy Efficienza Energetica; Cinema Don Bosco Potenza; Cineteca Lucana; Polo Bibliotecario di Potenza; Provincia di Potenza; Fondazione Città della Pace per i Bambini Basilicata; Comune di Potenza; Comune di Viggiano; Associazione Basilicata 1799; Ufficio Consigliera di Parità della Provincia di Potenza; UIL Basilicata; Confartigianato Basilicata; Rete Cinema Sociale ETS; La Nuova del Sud; Associazione Realisti Visionari; Ithaka Production.

Il progetto prevede anche una visita guidata alla Cineteca Lucana il 9 maggio per le scuole coinvolte, un’importante occasione per scoprire uno dei più importanti archivi audiovisivi d’Europa.

Il gran finale sarà il 28 maggio alle ore 9 al CineTeatro Don Bosco di Potenza, dove tutti i cortometraggi realizzati in questi mesi saranno proiettati sul grande schermo e verranno consegnati gli attestati a studenti e docenti. Un momento di festa, di restituzione e di sguardi che si incontrano: perché quando la scuola gira, la comunità si muove con lei.