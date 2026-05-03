Un germoglio per il futuro: la Basilicata pianta radici con “Adotta una piantina”

“Un piccolo germoglio oggi è la radice del benessere di domani.

Con questo spirito prende il via la campagna di sensibilizzazione ‘Adotta una piantina d’Italia nell’aiuola del tuo paese’, un’iniziativa che unisce tutela ambientale e responsabilità civica, promossa da Fratelli d’Italia Basilicata con il supporto logistico del Dipartimento Ambiente ed Energia della Provincia di Potenza, di cui è responsabile il delegato Giovanni Motta, che sta accompagnando il percorso con competenza e spirito operativo, rafforzando la dimensione organizzativa dell’iniziativa”.

A darne notizia è Piergiorgio Quarto, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Basilicata, che prosegue:

“La prima tappa si è svolta a Pietragalla, nelle contrade Cappelluccia e San Giorgio, in aree simboliche come quelle adiacenti alla scuola e alla delegazione comunale luoghi vissuti quotidianamente dai cittadini e che diventano così presìdi concreti di educazione ambientale e senso di appartenenza.

All’iniziativa hanno preso parte il vice coordinatore regionale Tommaso Coviello, il portavoce del circolo locale Ritorti e numerosi dirigenti del territorio a conferma di un radicamento che si traduce in azioni semplici ma dal forte valore collettivo.

La salvaguardia dell’ambiente passa anche attraverso piccoli gesti di generosità e attenzione e aver scelto spazi pubblici frequentati da famiglie e giovani rappresenta un segnale coerente con la visione della nostra leader Giorgia Meloni, che pone al centro l’interesse della Nazione e delle comunità.

La campagna proseguirà ora con i prossimi appuntamenti del 17 maggio a Lavello e del 23 maggio a Venosa con l’obiettivo di coinvolgere sempre più comunità e trasformare ogni piantumazione in un segno concreto di cura del territorio. Un ringraziamento va all’amministrazione comunale di Pietragalla, al sindaco e alla sua giunta, che hanno collaborato mettendo a disposizione la logistica e il personale necessario per la piantumazione”.