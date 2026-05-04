Basilicata, acqua di mare eccellente: la delibera regionale conferma la qualità delle acque di balneazione 2026

Con l’approvazione della delibera regionale sulla classificazione delle acque di balneazione, la Basilicata fissa le regole per la stagione 2026 confermando l’altissima qualità delle acque costiere, sia sul versante Jonico che su quello Tirrenico.

Sulla base dei monitoraggi effettuati dall’Arpab nel quadriennio 2022-2025, il quadro che emerge è estremamente positivo.

La totalità delle acque analizzate è risultata idonea alla balneazione.

Nello specifico, i punti di prelievo sono stati classificati esclusivamente nelle categorie “eccellente” (Classe 1) e “buona” (Classe 2).

“Anche quest’anno i dati tecnici dell’Arpab confermano la qualità delle acque del nostro mare con eccellenti risultati – dichiara l’assessore alla Salute, Politiche della Persona e Pnrr, Cosimo Latronico – L’avvio della stagione balneare è supportato da un piano di controlli capillare che proseguirà per tutta l’estate.

Il nostro obiettivo prioritario resta la tutela della salute dei cittadini attraverso il monitoraggio costante e la trasparenza dei dati, disponibili a breve sul Portale Acque del ministero della Salute”.

“La qualità eccellente delle nostre acque è il frutto di politiche attente alla transizione ecologica e alla cura del territorio – sottolinea l’assessore all’Ambiente e alla Transizione energetica, Laura Mongiello – siamo impegnati a rafforzare il sistema di depurazione e il monitoraggio dei corpi idrici che sfociano in mare.

Proteggere la biodiversità marina e garantire la pulizia delle coste significa non solo valorizzare il nostro patrimonio naturale, ma anche sostenere l’economia turistica in un’ottica di sostenibilità”.

La delibera definisce inoltre il perimetro della sicurezza. Restano interdette alla balneazione, come da normativa nazionale, le aree portuali come il Porto di Maratea, il Porto degli Argonauti e il Porto di Marinagri, i bacini naturali e artificiali, i corsi d’acqua e le foci dei fiumi.

“La collaborazione tra Regione, Arpab e comuni costieri è fondamentale – concludono Latronico e Mongiello – Oltre ai controlli sulla qualità microbiologica, abbiamo già recepito le comunicazioni del Consorzio di Bonifica sul corretto funzionamento degli impianti idrovori, garantendo così una gestione integrata e sicura del litorale metapontino.

Continueremo a monitorare e a garantire la massima sicurezza per i cittadini e i turisti, adottando ogni misura necessaria per preservare la salute pubblica e del nostro mare”.