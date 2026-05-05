Bardi incontra il Ministro Tajani. Ecco i dettagli del colloquio

Il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, On. Antonio Tajani, ha incontrato oggi a Roma il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

Al centro del colloquio, definito dal Ministro cordiale e proficuo, la definizione di strategie congiunte su due pilastri fondamentali per l’agenda di crescita del Governo: il rafforzamento dell’export e la valorizzazione del comparto energetico lucano.

Il Ministro ha ribadito l’impegno della Farnesina nel sostenere il tessuto produttivo della Basilicata, offrendo strumenti concreti di promozione e accompagnamento sui mercati esteri.

L’obiettivo è permettere alle eccellenze lucane di competere globalmente attraverso una rete di supporto sempre più capillare.

In quest’ottica, il Vicepremier ha annunciato un importante appuntamento istituzionale: la Conferenza sull’Export dedicata alle regioni del Sud in programma a giugno 2026 a Bari.

L’iniziativa rappresenterà un momento di sintesi tra Governo e Regioni per potenziare il “Sistema Italia” partendo dalle risorse del Mezzogiorno.

Ha detto il Ministro:

“Lavoriamo a stretto contatto con i territori con l’obiettivo di promuovere sviluppo industriale, crescita e competitività anche per far fronte alle attuali crisi internazionali”.