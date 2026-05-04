Bernalda a sostegno dell’azione del concittadino Dario Depalma. Questa l’iniziativa

Il territorio lucano risponde all’appello della pace.

Mercoledì 6 maggio 2026 alle ore 18:00, le strade di Bernalda si faranno portavoce di un messaggio universale di giustizia e umanità.

La cittadina sarà attraversata da una manifestazione pubblica di carattere umanitario, in solidarietà alla popolazione palestinese e a sostegno dell’azione del concittadino Dario Depalma, impegnato in prima linea con la missione internazionale Global Sumud Flotilla.

In un momento di profonda crisi globale, Bernalda sceglie di non restare a guardare, trasformando l’indignazione in un momento di consapevolezza collettiva e partecipazione attiva.

Mercoledì alle ore 18:00 il ritrovo è in Largo San Donato, il corteo attraverserà Corso Umberto per arrivare in Piazza Plebiscito per un momento di sit-in e microfono aperto.

L’iniziativa si inserisce in un contesto di crescente mobilitazione civile a livello nazionale e internazionale contro i conflitti armati in corso. L’iniziativa nasce da un collettivo cittadino spontaneo di cui Progetto PUPA si è fatto portavoce.

Il gruppo organizzatore invita l’intera cittadinanza e i comuni limitrofi a prendere parte all’iniziativa e richiede espressamente che la

partecipazione avvenga al di fuori di qualsiasi appartenenza partitica, con l’obiettivo di tenere al centro unicamente i temi dei diritti umani e della pace.

«Invitiamo tutti a partecipare con il cuore aperto, lasciando a casa i simboli di partito per dare spazio, insieme, ai diritti umani», si legge nel materiale diffuso dai promotori dell’evento.

L’appuntamento si configura come uno dei momenti di partecipazione civica più significativi che la comunità bernaldese abbia organizzato negli ultimi anni su temi di rilevanza internazionale.