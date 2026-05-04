165° anniversario dell’Esercito in Basilicata: l’Esercito celebra i valori, le tradizioni e la memoria dei Caduti

A Tramutola, alla presenza delle autorità civili e militari, dei cittadini e delle scolaresche, si è svolta una cerimonia per commemorare il 165° anniversario della costituzione dell’Esercito Italiano.

Dopo la lettura dei messaggi istituzionali, il Comandante del Comando Militare Esercito “Basilicata”, Colonnello Paolo Franciosa, salutando i presenti ha ricordato come la ricorrenza della costituzione dell’Esercito Italiano rappresenti un momento per rafforzare il legame tra l’Istituzione e la società civile.

Durante la cerimonia è stato deposto un omaggio floreale davanti al monumento ai caduti in Afghanistan con il ricordo del Capitano Antonio Fortunato, paracadutista insignito della Croce d’Onore alla Memoria, nativo proprio di Tramutola.

L’Esercito Italiano affonda le proprie radici in una storia fatta di dedizione, sacrificio e servizio alla Nazione, testimoniata da generazioni di soldati che hanno operato in patria e all’estero per garantire sicurezza, pace e stabilità.

Oggi la Forza Armata continua a rappresentare un presidio fondamentale per il Paese, espressione concreta dei valori sanciti dalla Costituzione e dell’impegno quotidiano di uomini e donne che, con responsabilità, competenza e dedizione, operano al servizio della collettività in ogni contesto operativo, dalle missioni internazionali alle emergenze sul territorio nazionale.

Proiettato verso le sfide del futuro, l’Esercito è impegnato in un costante processo di trasformazione fondato su tre pilastri essenziali: valori, addestramento e tecnologia.

Valori che costituiscono il collante dell’Istituzione e ne garantiscono la coesione anche nei momenti più complessi; addestramento continuo, quale strumento indispensabile per assicurare prontezza operativa e capacità di risposta in ogni scenario; innovazione tecnologica, che consente di affrontare un contesto di sicurezza sempre più dinamico e complesso.

In questo solco, l’Esercito continuerà a evolvere, mantenendo salda la propria identità e rafforzando la capacità di operare con professionalità, efficacia e credibilità al servizio dell’Italia e dei suoi cittadini ogni giorno.

A margine dell’evento, le parole del Colonnello Paolo Franciosa, Comandante del Comando Militare Esercito “Basilicata”:

“L’anniversario della costituzione dell’Esercito Italiano rappresenta, per gli uomini e le donne in divisa, non solo una ricorrenza istituzionale di grande rilievo, ma anche un momento per rafforzare il legame tra l’Istituzione e la società civile.

La commemorazione, intrisa di valori storici, patriottici e culturali dimostra come l’Esercito Italiano sia un’istituzione, non solo al servizio della sicurezza nazionale, ma anche innovativa e promotrice di valori universali al servizio della collettività”.