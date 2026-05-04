Tursi: a breve tornerà disponibile il terzo medico di base. L’annuncio

Riceviamo e pubblichiamo una nota del Sindaco di Tursi, Cosma:

“Finalmente anche il terzo medico arriva nella nostra città, la notizia comunicata dall’ASM di Matera per la nomina del nuovo medico di base per la nostra Comunità è arrivata.

Grazie all’impegno della delegata al ramo Carmela Castronuovo che ringrazio per l’impegno profuso, nelle prossime settimane giungerà a Tursi il nuovo medico di base che momentaneamente condividerà lo studio con il dott. Toraldo alternandosi nelle fasce orarie non occupate da quest’ultimo.

Un ringraziamento sentito va all’Asm per la sensibilità mostrata verso la nostra comunità che tornerà grazie al dott. Diaczenko Jan, ad avere tre medici di medicine generale al servizio della cittadinanza grazie anche ai già presenti medici Toraldo e Rinaldi.

Un ringraziamento particolare è doveroso rivolgersi alle dottoresse Scattino e Rondinelli e a tutti i medici che in questa fase in cui la comunità è stata deficitaria di un medico di base, sono stati vicini ai cittadini con professionalità eccelse

Per effettuare la scelta del nuovo medico, è possibile:

Recarsi presso gli uffici competenti dell’ASL;

Utilizzare i servizi online regionali.

Si consiglia di avere con sé:

Tessera sanitaria;