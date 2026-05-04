Matera: strumenti più adeguati per la tutela degli animali e per una migliore gestione delle colonie feline. Cosa c’è da sapere

Il Consiglio Comunale di Matera ha approvato all’unanimità l’aggiornamento del Regolamento per il Benessere Animale, un intervento atteso da anni da volontari, associazioni e in particolare dai tanti gattari e gattare attivi sul territorio.

Il precedente impianto normativo era fermo al 2015: un ritardo – delle precedenti amministrazioni – che ha inciso concretamente sulla capacità della città di rispondere in modo efficace ai bisogni degli animali e di chi quotidianamente se ne prende cura.

Con questo aggiornamento, l’Amministrazione Nicoletti accoglie finalmente le istanze provenienti dal mondo del volontariato e delle associazioni animaliste, introducendo strumenti più adeguati per la tutela degli animali e per una migliore gestione delle colonie feline.

Tra le novità più rilevanti, i gattari e le gattare potranno registrare ufficialmente le proprie colonie feline, ottenendone il riconoscimento da parte del Comune, che garantirà vicinanza e controllo sugli amici a quattro zampe.

Inoltre, sarà finalmente possibile accedere ai servizi di sterilizzazione attraverso l’ASM, superando una criticità storica che vedeva i volontari sostenere direttamente i costi degli interventi.

Tra gli impegni previsti e in fase di progettazione, anche la volontà di realizzare la prima oasi felina a Matera: un progetto concreto che rappresenta un passo avanti significativo nel riconoscimento del ruolo svolto dai gattari e nella tutela strutturata dei gatti liberi.

Matera compie così un passo importante verso una città più attenta, inclusiva e rispettosa di tutti gli esseri viventi.