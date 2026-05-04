Traguardo straordinario: i ragazzi dell’I.C. 1 “L. Milani” di Policoro sono Campioni Regionali. Complimenti

Un traguardo straordinario, un’emozione che ha unito l’intera comunità scolastica in un unico, immenso applauso.

I dieci atleti della classe 3B dell’I.C. 1 “L. Milani” di Policoro tornano da Potenza con il titolo di Campioni Regionali, dopo una finale mozzafiato che li ha visti trionfare contro la squadra del Filiano.

Con questa vittoria, il gruppo si qualifica ufficialmente per le finali nazionali dei Nuovi Giochi della Gioventù 2025/2026, che si terranno a fine maggio nella Capitale.

Ad attendere i ragazzi al loro ritorno, oltre a tutta la comunità scolastica, c’era la Dirigente Agnese Schettini, che si è complimentata personalmente con i campioni e con i loro coach, la Prof.ssa Giovanna Pennetta e il Prof. Mario Pino Mormando, per la dedizione e la professionalità dimostrate.

Ecco i nomi dei protagonisti che hanno scritto questa meravigliosa pagina di sport per la nostra scuola:

Riccardo Bitonte;

Francesco Cataldi;

Domenica Cavallo;

Lara Cavallo;

Sara Cavallo;

Salvatore Rocco Cifarelli;

Simone Fabiano;

Elisabetta Faraldi;

Martina Giacubbo;

Christian Lisanti.

A questi fantastici dieci va il nostro più grande “in bocca al lupo” per l’imminente sfida nazionale.

Ragazzi, continuate a sognare e a farci sognare: Roma vi aspetta, e tutta Policoro sarà con voi a fare il tifo!

Forza Milani, verso la conquista della Capitale!