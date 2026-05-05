La Provincia di Matera inaugura l’Osservatorio Territoriale per il Turismo, la Comunità e l’Innovazione Civica

Il Presidente Francesco Mancini ha sottoscritto con Luca Arlotto, PhD dell’Università di Lleida, un protocollo d’intesa che segna l’avvio di un nuovo strumento strategico: l’Osservatorio Territoriale per il Turismo, la Comunità e l’Innovazione Civica.

Diretto dallo stesso Arlotto, l’Osservatorio fornirà una bussola scientifica alle politiche pubbliche, attraverso analisi, monitoraggio e lettura multidisciplinare delle trasformazioni sociali, economiche e turistiche che interessano la provincia di Matera.

Il Presidente ha evidenziato come l’accordo “rafforzi il ruolo della Provincia quale soggetto attivo nella costruzione di politiche basate su dati certi e visione lungimirante, capaci di sostenere le comunità e valorizzare le risorse locali”.

L’Osservatorio avvierà a breve le attività, con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento stabile per l’analisi del territorio e il supporto alle decisioni pubbliche.