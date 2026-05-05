All’Ospedale di Policoro un incontro dedicato ai futuri genitori. I dettagli

Oggi 5 maggio ricorre la Giornata Internazionale dell’Ostetrica, istituita nel 1991; un’occasione importante per valorizzare una professione fondamentale per la salute delle donne, dei neonati e della Comunità.

In Italia, le ostetriche sono rappresentate dalla Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (Fnopo) e svolgono un ruolo centrale non solo nel percorso nascita, ma anche nella promozione e tutela della salute sessuale e riproduttiva della donna in ogni fase della vita, offrendo una assistenza qualificata.

Questa mattina, presso l’Ospedale Giovanni Paolo II di Policoro, si è tenuto un incontro dedicato ai futuri genitori, volto a condividere conoscenze, esperienze ed emozioni, orientandoli verso una nascita consapevole.

L’ospedale di Policoro, la cui équipe ostetrica è guidata da Aurora Pastore, ha realizzato il modello mono professionale (MACO) a conduzione esclusivamente Ostetrica, garantendo l’assistenza one-to-one e adeguandosi agli standard nazionali, mirando, per il futuro, alla presa in carico della paziente secondo il modello di continuità assistenziale integrata ospedale e territorio pre e post natale.

L’Azienda Sanitaria Locale di Matera esprime un sentito ringraziamento a tutte le ostetriche impegnate quotidianamente nelle strutture ospedaliere e nei servizi territoriali della provincia, per la professionalità, la competenza e la dedizione con cui assistono le donne e le famiglie.