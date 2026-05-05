Grassano: questo patrimonio finalmente in sicurezza e valorizzato. L’annuncio

“In data 30/04/2026 abbiamo presentato il Progetto Esecutivo “Dissesto zona Cinti”.
Un intervento atteso da tempo, che consentirà di mettere in sicurezza e valorizzare ancor più il Geosito dei Cinti, nostro patrimonio storico e culturale.
L’importo del progetto è di 1.763.880,33 €.
Un ringraziamento al Commissario per il contrasto al dissesto idrogeologico della Regione Basilicata, Avv. Gianmarco Blasi, alla Regione Basilicata Ass. Pepe e all’uff. Tecnico Comunale”.
Lo fa sapere il Sindaco di Grassano.