Carabinieri arrestano un latitante ricercato da mesi! Ecco l’operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Basilicata

A conclusione di una complessa attività di Polizia Giudiziaria coordinata dalla DDA di Potenza, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale del capoluogo lucano hanno localizzato e tratto in arresto un latitante ricercato da gennaio dell’anno scorso.
L’operazione, condotta nel comune di Foggia, ha visto l’impiego del GIS (Gruppo di Intervento Speciale) e dei Reparti Territoriali dell’Arma a supporto della fase esecutiva.
L’intervento, frutto di una meticolosa pianificazione che ha permesso di precludere ogni via di fuga al latitante, ha assicurato il ricercato alla giustizia in totale sicurezza, coronando un’articolata attività d’intelligence sviluppata nel corso degli ultimi mesi dagli uomini dell’Arma.
Maggiori dettagli saranno resi noti nelle prossime ore dalla Procura della Repubblica di Potenza.