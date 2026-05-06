Cooperazione e fratellanza: la delegazione sudafricana del Free State accolta nella sede della Provincia di Matera

Si è svolta questa mattina la visita ufficiale della delegazione istituzionale proveniente dalla provincia sudafricana del Free State, giunta in Basilicata nell’ambito di un mandato volto a “rafforzare le relazioni bilaterali e incrementare la cooperazione tra la Basilicata e la provincia sudafricana del Free State”.

La cerimonia istituzionale si è svolta nella sala del Presidente della Provincia, Francesco Mancini, alla presenza del Consigliere regionale, Nicola Morea, dell’Assessore alle Politiche giovanili, Università e Internazionalizzazione del Comune di Matera, Giuseppe Casino, della giornalista Mary Padula, che ha organizzato la visita, della vice Presidente di Confindustria Basilicata, Laura Tosto e del Presidente di CNA Matera, Leo Montemurro.

La delegazione, guidata dal Premier MaQueen Letsoha-Mathae, tornata a Matera dopo la prima esperienza all’epoca del progetto “Tu che lavoro fai?”, ideato da Mary Padula, era composta dai Ministri Provinciali Ketso Makume (Finanza, Turismo e Sviluppo Economico), Jabu Mbalula (Sicurezza Comunitaria, Strade e Trasporti), Elsabé Rockman (Agricoltura e Sviluppo Rurale) e Ntombizanele Sifuba (Arte, Cultura e Ricreazione), oltre che da funzionari tecnici e diplomatici, tra cui il Capo Dipartimento ad interim Pakiso Lebone e il Vice Direttore Generale per la Governance e Pianificazione Mafole Mokalobe.

Durante l’incontro sono stati approfonditi temi strategici legati allo sviluppo economico, alla promozione turistica e agli scambi culturali, con l’obiettivo di individuare ambiti concreti di collaborazione tra i due territori. La missione, organizzata in collaborazione con l’Ambasciata del Sudafrica a Roma, rappresenta un primo passo verso la costruzione di un rapporto stabile e strutturato.

“Accogliere una delegazione di così alto profilo è motivo di orgoglio per il nostro territorio – ha dichiarato il Presidente Mancini -. Matera e la Basilicata hanno una vocazione internazionale sempre più riconosciuta, e il dialogo con il Free State apre nuove opportunità di crescita condivisa.

Siamo convinti che lo scambio di buone pratiche in settori come turismo, cultura, sviluppo economico e governance possa generare benefici concreti per entrambe le comunità. Sono certo che questa visita non sia un episodio isolato, ma l’inizio di un percorso”.

Il Consigliere regionale Morea ha invece rimarcato come “in un tempo segnato da guerre e tensioni internazionali, abbiamo il dovere di creare ponti tra popoli.

La pace è condizione fondamentale per la crescita economica e sociale dei territori. La Basilicata è una terra aperta al mondo e pronta a rafforzare percorsi di cooperazione internazionale. La presenza oggi dei delegati del Free State è il segno concreto della volontà condivisa di costruire relazioni solide e opportunità reali di sviluppo, lavoro e crescita reciproca. A loro va il nostro più caloroso benvenuto in Basilicata e in Italia”.

L’assessore Casino, rivolgendosi alla delegazione del Free State si è detto “convinto che con il vostro Paese potremo intavolare importanti e proficui rapporti e siamo a vostra completa disposizione”, sottolineando anche la vocazione di Matera all’accoglienza e la propensione all’apertura internazionale.

Anche la premier del Free State, Letsoha-Mathae, ha sottolineato la valenza di questa visita, basata sulla volontà di “rafforzare le relazioni con l’Italia e la provincia di Matera in particolare”, non mancando di evidenziare anche “le numerose caratteristiche simili che le due aree hanno e che possono certamente rendere più semplice l’intensificazione di un rapporto collaborativo”.