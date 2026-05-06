Il Comune di Ferrandina cerca proposte per il cartellone ESTARTE 2026: ecco fino a quando fare domanda

Il Comune di Ferrandina invita le associazioni iscritte all’Albo Comunale a partecipare al bando per la realizzazione del cartellone ESTARTE 2026, in programma dal 1° luglio al 30 settembre 2026.
𝗦𝗰𝗮𝗱𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗱𝗼𝗺𝗮𝗻𝗱𝗲: 𝟮𝟱 𝗺𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟲
𝗖𝗼𝗺𝗲 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗼𝘀𝘁𝗮
- Consegna all’𝗨𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗼 𝗽𝗿𝗼𝘁𝗼𝗰𝗼𝗹𝗹𝗼 (Piazza Plebiscito, negli orari di apertura)
- Invio tramite 𝗣𝗘𝗖: comune.ferrandina.mt@cert.ruparbasilicata.it
𝗥𝗲𝗾𝘂𝗶𝘀𝗶𝘁𝗶
- Le proposte devono essere rivolte a un pubblico ampio e non limitato ai soli soci.
- È 𝙤𝙗𝙗𝙡𝙞𝙜𝙖𝙩𝙤𝙧𝙞𝙤 𝙖𝙡𝙡𝙚𝙜𝙖𝙧𝙚 𝙡𝙖 𝙨𝙘𝙝𝙚𝙙𝙖 𝙩𝙚𝙘𝙣𝙞𝙘𝙖 dell’impianto (audio, luci, video).
𝗖𝗼𝘀𝗮 𝗴𝗮𝗿𝗮𝗻𝘁𝗶𝘀𝗰𝗲 𝗹’𝗔𝗺𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲
🔹Patrocinio istituzionale (con obbligo di inserire il logo dell’Ente nel materiale promozionale)
🔹Promozione sui canali digitali e nel cartellone ESTARTE
🔹Concessione gratuita di suolo e immobili pubblici
🔹Pagamento dei diritti d’autore (se dovuti)
🔹Richiesta permessi e autorizzazioni (SCIA/pubb. spettacolo)
🔹Piani di sicurezza, safety e security
🔹Pulizia delle aree utilizzate
🔹Service tecnico completo (audio–luci, americana, microfoni, monitor, fonico)
𝘕𝘰𝘯 𝘴𝘢𝘳𝘢𝘯𝘯𝘰 𝘢𝘮𝘮𝘦𝘴𝘴𝘦 𝘭𝘦 𝘥𝘰𝘮𝘢𝘯𝘥𝘦:
☑️presentate oltre il termine
☑️non pertinenti agli ambiti del bando
☑️provenienti da soggetti non iscritti all’Albo
Il bando completo è disponibile QUI: https://comune.ferrandina.mt.it/…/Prot_Par-0008441-del…