Metapontino in difficoltà: “Subito ristori e interventi strutturali per le aziende colpite dal maltempo”

Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato stampa del Capogruppo Regionale Piero Marrese:

“Vista la gravità degli eventi atmosferico calamitosi e delle violente grandinate che hanno colpito la fascia jonica lucana a partire dal 30 marzo scorso e per i giorni successivi causando danni ingenti alle imprese agricole, ci siamo da subito mobilitati in difesa del comparto agricolo metapontino.

Nei giorni scorsi, infatti, il Consiglio regionale della Basilicata ha approvato un Ordine del giorno da noi proposto, che impegna formalmente la Giunta regionale ad attivare tutte le misure necessarie per il riconoscimento degli indennizzi e dei ristori alle aziende agricole danneggiate.

Sono stati davvero gravi i danni subiti da colture, strutture aziendali e infrastrutture rurali nei territori di Rotondella, Pisticci (Marconia), Nova Siri, Tursi, Colobraro, Valsinni, Montalbano Jonico e nelle aree limitrofe, dove numerose aziende hanno registrato perdite totali o parziali dei raccolti, con conseguenze rilevanti anche sul piano occupazionale.

L’Ordine del giorno impegna la Regione, tra l’altro, ad avviare una ricognizione puntuale e ufficiale dei danni, a richiedere il riconoscimento dello stato di calamità naturale, ad attivare misure straordinarie di ristoro attraverso fondi regionali, nazionali e comunitari e a predisporre interventi strutturali di prevenzione del rischio idrogeologico, vista la crescente frequenza di eventi climatici estremi.

Nella giornata di oggi, inoltre, sempre su nostra richiesta, si è tenuta in Terza Commissione Permanente l’audizione dei sindaci dei Comuni interessati dalla calamità. I primi cittadini hanno potuto rappresentare direttamente alle istituzioni regionali la gravità della situazione, le difficoltà delle aziende agricole e l’urgenza di interventi rapidi ed efficaci.

«L’approvazione dell’Ordine del giorno e l’audizione dei sindaci – dichiara Piero Marrese– rappresentano un primo passo concreto, ma ora serve passare dalle parole ai fatti.

Le imprese agricole del Metapontino non possono attendere oltre: servono risposte immediate, ristori adeguati e una strategia strutturale che metta finalmente al centro la tutela di un comparto fondamentale per l’economia e l’occupazione della Basilicata».

Il nostro impegno proseguirà con determinazione affinché la Regione dia seguito agli impegni assunti e garantisca equità, trasparenza e tempestività negli interventi a sostegno degli agricoltori colpiti”.