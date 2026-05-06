La Provincia di Matera ribadisce il “NO” al deposito nazionale dei rifiuti radioattivi

Il Consiglio Provinciale di Matera, riunito in seduta aperta, ha approvato all’unanimità la delibera che conferma la ferma e totale contrarietà all’ipotesi di localizzare il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi e il parco tecnologico nel distretto Basilicata–Puglia:

“Una posizione chiara che nasce dalla tutela dell’identità dei nostri territori e da una visione di sviluppo fondata su ambiente, cultura, turismo sostenibile e qualità della vita.

Peraltro, la Basilicata ha già dato su questo fronte, basti pensare all’ITREC di Rotondella e alle estrazioni petrolifere.

Il Presidente Francesco Mancini ha ricordato che non “si tratta di una questione meramente tecnica o amministrativa, ma di una scelta che riguarda l’essenza stessa dei nostri luoghi.

La presenza di 15 siti individuati nella CNAPI tra Basilicata e Puglia rappresenta una concentrazione sproporzionata, che non tiene conto del valore ambientale, storico e archeologico delle aree coinvolte”.

L’ampia partecipazione di sindaci, amministratori e associazioni testimonia che questa battaglia non appartiene a pochi, ma rappresenta un impegno collettivo per difendere il futuro delle nostre comunità.

NO al deposito nazionale, SÌ alla tutela dei territori e allo sviluppo sostenibile”.